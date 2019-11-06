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«Поскользнулся»: Малахов прокомментировал скандальное шоу про содержанок

Телеведущий не хотел обидеть Наталью Рудову и Ольгу Серябкину.

«Поскользнулся»: Малахов прокомментировал скандальное шоу про содержанок
Малахов. YouTube-шоу «Осторожно, Собчак», стоп-кадр

Малахов на YouTube-шоу «Осторожно, Собчак» прокомментировал свое скандальное шоу про содержанок «Прямой эфир». Напомним, сразу несколько звезд ополчились на телеведущего за то, что он поставил их в одном ряду с женщинами, чье поведение редко поддерживает общество.

Среди обидевшихся оказались Мария Шукшина, Анастасия Решетова, Наталья Рудова, Ольга Серябкина. Последние две артистки, по словам Собчак, собрались подавать на Малахова в суд. «Что это было?», — спросила Ксения своего приятеля.

«Поскользнулся на ровном месте», — ответил Малахов. Он заверил, что никаких дурных подтекстов не вкладывал в своей программе, когда говорил про них. Якобы ведущий просто хотел рассказать, что даже таким знаменитостям поступают непристойные предложения, а они их игнорируют.

Особенно не ожидал Андрей негативной реакции от Рудовой, с которой был в приятельских отношениях. «Если бы ей это было нужно, она давно была бы счастливо замужем и жила бы где-нибудь на Рублевке», — сказал он.

По словам Малахова, он даже извиниться перед ней не может, потому что «заблокирован везде, где только можно». А вот у Серябкиной он попросил прощения через эфир YouTube-шоу «Осторожно, Собчак».

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Андрей МалаховКсения Собчакшоу "Осторожно Собчак"
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«Поскользнулся»: Малахов прокомментировал скандальное шоу про содержанок
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