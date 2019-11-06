Цой перевернулся: специальная экспертиза разрешит спор между Кормухиной и Гагариной

Спор между Полиной Гагариной и Ольгой Кормухиной, который возник из-за песни Виктора Цоя «Кукушка», рассудит суд. 7 ноября пройдет судебное заседание, в ходе которого будет назначена экспертиза.

Во время анализа эксперты ответят на вопрос, чего больше: сходства или различия — в произведениях, которые исполняют артистки. Если же окажется, что композиция, которую исполняет Гагарина, действительно существует в аранжировке Кормухиной, то Полина должна будет прекратить использование произведения и выплатить правообладателю существенную компенсацию, сообщает РИА Новости.

Пока никаких денежных требований по иску не заявлено. Кормухина настаивает только на том, что ее вариант песни, который был записан в 2011 году, может исполнять только она сама.

Ранее портал Teleprogramma.pro писал, что отец Виктора Цоя прокомментировал спор между артистками. Роберт Цой отметил, что не следит за новостями из мира шоу-бизнеса и не слышал о конфликте.

Тем не менее, песню сына в исполнении Полины Гагариной он слышал, а вот об Ольге Кормухиной до этого момента не знал.