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Темникова испытывает сильные головные боли после падения с качели

По словам певицы, когда меняется погода она плохо себя чувствует.

Темникова испытывает сильные головные боли после падения с качели
Темникова в детстве получила травму головы/http://globallookpress.com/

Певица Елена Темникова в эфире программы «Вечерний Ургант» на Первом канале заявила, что испытывает уже много лет сильные головные боли. Всему виной несчастный случай, который произошел с ней в детстве. Как известно, Темникова родом из Кургана.

«Однажды качели пробили мне голову, и теперь здесь у меня большая трещина. Я всегда знаю, когда меняется погода, голова очень болит», — сказала певица.

Интересно, что в студии Темникова презентовала новую песню под названием «Стресс». После выхода программы фанаты исполнительницы буквально атаковали ее страничку в соцсетях. Поклонников заинтересовало ее самочувствие. Темниковой пришлось сказать, что она чувствует себя прекрасно.

Напомним, что несколько месяцев назад именно Темникова, которая ранее выступала в группе «Серебро», рассказала интересные факты из жизни продюсера Максима Фадеева и своей бывшей подруги и коллеги по группе, Ольги Серябкиной. Она утверждает, что у них был роман. Позже Фадеев сказал, что это неправда. Своими высказываниями Темникова поставила многих людей в неудобное положение. Продюсеру, к примеру, пришлось оправдываться перед женой. У Серябкиной, со своей стороны, также возник конфликт с ее молодым человеком.

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Тэги:

Елена ТемниковаИван УргантМаксим ФадеевОльга СерябкинаПрограмма "Вечерний Ургант"
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Темникова испытывает сильные головные боли после падения с качели
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