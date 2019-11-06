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Белоголовцев объяснил, почему сын с ДЦП покинул программу «Разные новости»

Проект долго не просуществовал на телевидении.

Белоголовцев объяснил, почему сын с ДЦП покинул программу «Разные новости»
Белоголовцев объяснил, почему сын ушел с телевидения/http://globallookpress.com/

Актер Сергей Белоголовцев в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» объяснил, почему его сын Евгений, страдающий тяжелой формой ДЦП, ушел с телевидения. Мужчина вел в 2014-2015 годах программу «Разные новости» на канале «Раз ТВ».

Сергей Белоголовцев и его семья. Фото
Белоголовцев рассказал о сыне с ДЦП/http://globallookpress.com/

«У него была программа под рубрикой «Женькины рассказы». Он рассказывал простым языком истории, которые его заинтересовали. К сожалению, канал перепрофилировался, закрылся. Но зато теперь он стал блогером. Ведет в Сети программу «Такой же» о людях с ограниченными возможностями», — заметил актер.

Как добавил Белоголовцев, одно время он очень страдал от нетактичности окружающих. «Люди задавали странные вопросы, что с сыном. «А он что в аварию попал?» «А вы в церковь его водили?» Мне сложно винить этих людей. Они не понимают, какого это. Нам просто с женой хотелось оградить себя от людского хамства», — сказал Белоголовцев.

Недавно актеру удалось поставить сына на лыжи. «Организовалось целое движение. Для меня важно, чтобы люди видели – сын самостоятельный человек. Конечно, лучше бы этой болезни не было. Если бы была возможность, то я бы попросил у Бога, чтобы на свет не рождались больные дети», — заявил Сергей Белоголовцев. При этом актер не смог сдержать слез.

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Евгений БелоголовцевПрограмма "Судьба человека"Сергей Белоголовцев
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Белоголовцев объяснил, почему сын с ДЦП покинул программу «Разные новости»
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