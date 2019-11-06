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История семьи: Белоголовцев с женой 30 лет ведут борьбу за жизнь сына с ДЦП

По словам актера, Евгений родился с кучей различных болезней.

История семьи: Белоголовцев с женой 30 лет ведут борьбу за жизнь сына с ДЦП
Белоголовцев с женой ведут борьбу за жизнь сына/http://globallookpress.com/

Актер Сергей Белоголовцев в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказал о страшном диагнозе своего сына Евгения, который родился в 1988 году. Ребенок страдает ДЦП. Его жена Наталья родила тогда двойню. Причем второй сын Александр, хоть и родился недоношенным, но сегодня ведет полноценную жизнь. Актер заметил, что о рождении двойни узнал уже во время родов супруги.

Сергей Белоголовцев. Фото
Белоголовцев борется за жизнь сына/http://globallookpress.com/

«Они родились недоношенные, слабые. У Женьки куча страшных диагнозов. Врачи вообще говорили, что ребенок не выживет. У него с рождения порок сердца, ДЦП и много всего сопутствующего этому заболеванию. Саша слабенький тоже был, но все-таки здоровый, а у Женьки много ужаса обнаружилось», — сказал актер.

По признанию Белоголовцева, у него и супруги началась борьба за жизнь сына. «Всю жизнь мы ведем борьбу за Женьку. Окружающие раньше его не воспринимали, боялись. Мы пробовали разные способы лечения и реабилитации. Сейчас это уже взрослый и частично самостоятельный человек. Блогер», — заметил телеведущий.

Также он вспомнил, как сыну в девять месяцев оперировали сердце. «Это заслуга Наташи, что он тогда выжил. Она просто отогнала от него смерть. Взяла палку и отогнала. Сын в девять месяцев был на аппарате искусственного дыхания. Он просто еще тогда не жил, а существовал. Мы с Наташей многое пережили. Тут даже дело не в словах друг другу в тяжелые моменты жизни. Мы просто взялись и вытащили его с того света», — сказал Белоголовцев.

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Александр БелоголовцевБорис КорчевниковЕвгений БелоголовцевПрограмма "Судьба человека"Сергей Белоголовцев
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История семьи: Белоголовцев с женой 30 лет ведут борьбу за жизнь сына с ДЦП
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