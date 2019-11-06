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«Вспыхиваю на ровном месте»: Гору приходится несладко рядом с Бабкиной

По словам певицы, ее может начать раздражать любая мелочь.

«Вспыхиваю на ровном месте»: Гору приходится несладко рядом с Бабкиной
Бабкина и Гор безумно счастливы вместе/http://globallookpress.com/

Певица Надежда Бабкина заявила, что порой ругается со своим гражданским мужем музыкантом Евгением Гором. Иногда она раздражается из-за любой мелочи. Не там носки лежат, не так стул задвинут.

Надежда Бабкина и Евгений Гор. Фото
Бабкина счастлива рядом с Гором/http://globallookpress.com/

«Вспыхиваю на ровном месте! Но Жене нельзя сказать: «Пошел ты!» Нечаянно брошенное слово может обернуться неприятностью», — заметила яркая исполнительница.

В свою очередь Евгений Гор заявил, что кризисы в их отношениях порой случались из-за журналистов. Они читали о себе много неправды, что приводило к выяснению отношений. При этом, как сказал Гор, выяснялось, что СМИ просто придумывали про них новости. Сейчас они уже давно не обращают внимание, что про них пишут журналисты.

Гор также заметил, что отношения это прежде всего труд. В молодости над ними работаешь, а потом они дают свои плоды. Сейчас, как он заметил, в отношениях с певицей у них полная идиллия. Они научились понимать друг друга с полуслова. Это качество он считает бесценным и очень важным в любом браке, сообщает «СтарХит».

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Евгений ГорНадежда Бабкинасемейные отношения
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«Вспыхиваю на ровном месте»: Гору приходится несладко рядом с Бабкиной
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