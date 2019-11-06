«Вспыхиваю на ровном месте»: Гору приходится несладко рядом с Бабкиной

Певица Надежда Бабкина заявила, что порой ругается со своим гражданским мужем музыкантом Евгением Гором. Иногда она раздражается из-за любой мелочи. Не там носки лежат, не так стул задвинут.

«Вспыхиваю на ровном месте! Но Жене нельзя сказать: «Пошел ты!» Нечаянно брошенное слово может обернуться неприятностью», — заметила яркая исполнительница.

больше по теме Бабкина призналась, что ее потряхивает от молодых девиц около Гора Пара вместе уже на протяжении шестнадцати лет и абсолютно счастлива.

В свою очередь Евгений Гор заявил, что кризисы в их отношениях порой случались из-за журналистов. Они читали о себе много неправды, что приводило к выяснению отношений. При этом, как сказал Гор, выяснялось, что СМИ просто придумывали про них новости. Сейчас они уже давно не обращают внимание, что про них пишут журналисты.

Гор также заметил, что отношения это прежде всего труд. В молодости над ними работаешь, а потом они дают свои плоды. Сейчас, как он заметил, в отношениях с певицей у них полная идиллия. Они научились понимать друг друга с полуслова. Это качество он считает бесценным и очень важным в любом браке, сообщает «СтарХит».