Бабкина заявила, что испытывает новые чувства к молодому возлюбленному

69-летняя Надежда Бабкина не часто дает интервью и еще реже появляется на телепередачах. Но на днях она сделала исключение ради Андрея Малахова. Певица приняла участие в шоу «Привет, Андрей!». В студии обсуждали 25-летие Культурного фонда «АРТЭС». телеведущий представил архивные видео с участием разных звезд. Он также нашел уникальное и очень откровенное интервью Бабкиной, в которой артистка признается, что у нее был роман с женатым мужчиной, но тогда имя своего возлюбленного она не озвучила.

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«Ничего страшного, а что? Все святые сидят?», — сразу оправдалась артистка. «Обалдеть можно. А как жить без ничего? Объясните мне», — заявила певица. Она отметила, что в то время никто из ее коллег не обсуждал личную жизнь. «У меня этот роман продолжается уже много лет — с Женей Гором. Успокойтесь, выдохните!», — подытожила Бабкина. 39-летий певец гораздо младше возлюбленной, но они давно перестали скрывать отношения и этим летом вместе отдохнули на Кипре.

Звезда рассказала, что недавно ей предложили украсить обложку глянца и заверили, что она стала лучше выглядеть. Артистка уверена, что это благодаря ее возлюбленному.

«Новые чувства возникли. Мы просто вдвоем поехали отдыхать. Первый раз были на отдыхе вдвоем, чтобы никакой тусы рядом не было, никого не было. И все в порядке, и что-то такое приятное пошло, неожиданное», — поделилась Надежда Георгиевна.

Вспомнили в студии и вечеринку по случаю дня рождения Николая Баскова, на которой бабкина выступила в дуэте с Надеждой Кадышевой. Тогда они вместе исполнили песню в почти одинаковых образах. Малахов признался, что тогда артистки всех повеселили. А Надежда Георгиевна заявила, что никогда не ссорилась с Кадышевой. Более того, ей очень нравятся ее песни.