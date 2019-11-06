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Что не поделили?: Крапивина отписалась от Светланы Лободы в Instagram

Кроме того, продюсер изменила подпись в профиле своего аккаунта.

Что не поделили?: Крапивина отписалась от Светланы Лободы в Instagram
Светлана Лобода и Нателла Крапивиа. Фото: GLOBALLOOKPRESS.COM

Еще месяц назад на своей странице в социальной сети Instagram продюсер Нателла Крапивина эмоционально и с любовью вспоминала начало сотрудничества со своей звездной подопечной Светланой Лободой. Вспомнить былые деньки повод был значительный – десятилетие сотрудничества Нателлы и Светланы.

Но, похоже, между дамами пробежала черная кошка. К такому мнению пришли подписчики Крапивиной, заметившие, что Нателла поменяла в своем профиле подпись «Продюсер Л» на просто «Продюсер», отписалась от певицы, да и в Дубай на выступление Лободы, как обычно, не полетела. Кстати, отмалчивается Крапивина и на прямой вопрос поклонника о том, работает ли сейчас, судя по изменениям, Нателла со Светланой. Так что, узнать, что стало причиной ссоры между звездами, пока неизвестно.

Напомним, сегодня Светлана Лобода – одна из самых востребованных и популярных певиц российского шоу-бизнеса. Высокий зрительский интерес к артистке и полные залы во время выступлений, в том числе заслуги и Нателлы Крапивиной, которая всячески пиарит исполнительницу.

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Что не поделили?: Крапивина отписалась от Светланы Лободы в Instagram
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