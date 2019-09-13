Крапивина вспомнила, как начиналось их сотрудничество с Лободой

Продюсер певицы Светланы Лободы Нателла Крапивина в Instagram вспомнила, как начиналось ее сотрудничество с яркой украинской исполнительницей. Это произошло ровно десять лет назад. В тот день Крапивина без настроения и энтузиазма пришла на день рождения подруги.

«Ты, как обычно со сцены, мочила всех своей бешеной энергией. Мы не могли пройти мимо друг друга, потому что мы были друг другу предначертаны. Спасибо за эти годы дружбы, партнерства, за этот путь, который я ни на что не променяю», — заявила Нателла Крапивина.

Отметим, что сейчас Светлана Лобода является одной из самых известных исполнительниц на эстраде. Она собирает полные залы на своих выступлениях. Приложила к этому свою руку и Нателла Крапивина, которая всячески пиарит исполнительницу.

Добавим, что Светлана Лобода, по слухам, в прошлом году родила ребенка от немецкого музыканта Тилля Линдеманна. Впрочем, сама она пока ни разу не подтверждала, что живёт с немецкой звездой. Однако их уже много раз видели вместе на различных светских и культурных мероприятиях.