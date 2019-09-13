НОВОСТИ

Крапивина вспомнила, как начиналось их сотрудничество с Лободой

Продюсер и певица познакомились десять лет назад.

Крапивина вспомнила, как начиналось их сотрудничество с Лободой
Лобода уже десять лет сотрудничает с Крапивиной/globallookpress.com

Продюсер певицы Светланы Лободы Нателла Крапивина в Instagram вспомнила, как начиналось ее сотрудничество с яркой украинской исполнительницей. Это произошло ровно десять лет назад. В тот день Крапивина без настроения и энтузиазма пришла на день рождения подруги.

«Ты, как обычно со сцены, мочила всех своей бешеной энергией. Мы не могли пройти мимо друг друга, потому что мы были друг другу предначертаны. Спасибо за эти годы дружбы, партнерства, за этот путь, который я ни на что не променяю», — заявила Нателла Крапивина.

Отметим, что сейчас Светлана Лобода является одной из самых известных исполнительниц на эстраде. Она собирает полные залы на своих выступлениях. Приложила к этому свою руку и Нателла Крапивина, которая всячески пиарит исполнительницу.

Добавим, что Светлана Лобода, по слухам, в прошлом году родила ребенка от немецкого музыканта Тилля Линдеманна. Впрочем, сама она пока ни разу не подтверждала, что живёт с немецкой звездой. Однако их уже много раз видели вместе на различных светских и культурных мероприятиях.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Нателла КрапивинаСветлана ЛободаСветлана Лобода и Тилль ЛиндеманнТилль Линдеманн

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Крапивина вспомнила, как начиналось их сотрудничество с Лободой
Интересно?
Поделись с друзьями: