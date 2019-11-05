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Уловки Дианы: как Кейт Миддлтон очаровала британцев

Герцогиня Кембриджская, согласно данным последнего опроса, стала самой популярной королевской особой после Елизаветы II.

Уловки Дианы: как Кейт Миддлтон очаровала британцев
Кейт Мидлтон. Фото: Globallookpress

Королевский комментатор Нил Шон утверждает, что Кейт Миддлтон удалось завоевать симпатии британцев благодаря «умному ходу», который герцогиня Кембриджская позаимствовала у принцессы Дианы.

Согласно данным последнего опроса, Кейт стала самой популярной королевской особой после Елизаветы II. А все потому, что супруга принца Уильяма взяла за правило следовать той же линии поведения, что и леди Ди, то есть быть ближе к народу.

Когда Уильям и Гарри были маленькие, Диана часто брала их с собой в парк, где они вместе катались на аттракционах или же стояли в очереди в McDonald’s, как обычные люди. «Она показывала, что у ее сыновей такая же нормальная жизнь», — поясняет эксперт.

К этой же «уловке» прибегла и Кейт с подачи Уильяма — оба супруга не раз говорили, что хотят, чтобы у их детей было нормальное детство.

Они вместе ходят на матчи, а не так давно, перед Хеллоуином, герцогиню с Джорджем и Шарлоттой заметили в местном магазинчике в Норфолке, где они покупали костюмы, как обычные смертные, пишет Express.

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Британская королевская семьяКейт МиддлтонКоролева Елизавета 2Принц УильямПринцесса Диана
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Уловки Дианы: как Кейт Миддлтон очаровала британцев
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