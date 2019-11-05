«Вы не нужны близким»: родственники Навки проигнорировали ее шоу

Отгремел последний день гастролей шоу Татьяны Навки «Руслан и Людмила» в Петербурге. Фигуристка, несмотря на мелкие оплошности вроде наезда на металлическую кровать, осталась представлением довольна.
«Мы сделали это! Привезли нашу сказку в город, где она была написана! Для нас это огромная радость, честь и ответственность! Я безумно счастлива, что у нас все получилось, и почти все дни были аншлаги!» — поделилась она эмоциями в блоге.
По словам звезды, люди были готовы на все, чтобы достать на представление свободный билетик. Организаторам шоу даже пришлось обустраивать дополнительные места для зрителей.
Многочисленные поклонники таланта Татьяны оказались солидарны с ней в радостных эмоциях. Но, как оказалось, не все.
«Очень жаль, что вы не нужны своим близким, раз они даже не смогли вас поддержать», — написала одна из подписчиц.
Она подчеркнула, что шоу как раз пришлось на выходные дни и праздник, поэтому даже работающие люди могли найти время для родного человека. Навка не стала вступать в полемику и проигнорировала комментарий, хотя на поздравления других пользователей ответила.
А как вы считаете, звезды должны рассказывать поклонникам о своих близких? Ведь, вполне вероятно, что они были на шоу.