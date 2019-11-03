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Навка неудачно влетела в железную кровать на шоу в Санкт-Петербурге

Фигуристка как ни в чем не бывало продолжила свое выступление перед зрителями.

Навка неудачно влетела в железную кровать на шоу в Санкт-Петербурге
Навка упала на своем шоу/http://globallookpress.com/

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка пострадала во время шоу «Красавица и чудовище» в Санкт-Петербурге. Звезда во время выступления на полном ходу влетела в железную кровать, не удержавшись на коньках. При этом супруга Дмитрия Пескова с улыбкой продолжила свою программу перед многочисленными зрителями, сообщает телеграм-канал «НеМалахов».

Татьяна Навка. Фото
Навка упала на шоу в Санкт-Петербурге/http://globallookpress.com/

Отметим, что публика осталась недовольна слабым катанием фигуриста Петра Чернышева. Судя по всему, он просто не успел как следует подготовиться к шоу. У него сейчас очень непростая жизненная ситуация. Его жена, актриса Анастасия Заворотнюк, проходит реабилитацию в одной из клиник на Рублевке после двух операций по удалению опухоли. Звезда сериала «Моя прекрасная няня» лечится от рака мозга.

Отметим, что впереди у Навки и Чернышева новые спектакли. Во Дворце спорта «Мегаспорт» в Москве они представят новую программу перед зрителями – «Аленький цветочек».

Ранее Татьяна Навка подтвердила, что Анастасия Заворотнюк проходит лечение от онкологического заболевания. При этом вся выручка от спектакля 10 ноября поступит на счет актрисы, а также людей, которые борются со смертельной болезнью.

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Навка неудачно влетела в железную кровать на шоу в Санкт-Петербурге
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