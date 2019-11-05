Евгений Миронов рассказал о судьбоносной встрече в морге

Именно там он познакомился с директором Музея судмедэкспертизы по делу о царской семье, Сергеем Никитиным.

Актер Евгений Миронов вспомнил свою судьбоносную встречу в морге с известным судмедэкспертом, который много лет вел дело о царской семье, Сергеем Никитиным. Как сказал актер, он впервые в своей жизни пришел в морг, когда работал над премьерой интерактивного цифрового проекта «Я убил царя».

Миронову посоветовали посетить музей в одной из комнат морга. Там он как раз встретил Никитина. Именно этот человек еще в восьмидесятых годах вместе со следователем Соловьевым поднял тему останков царской семьи.

«Это же судьба! Я с ним познакомился, привлек к нашей работе, он же познакомил нас со следователем Соловьевым», — заявил Евгений Миронов.

Как сказал актер, позже люди из его команды стали работать с Никитиным очень плотно. Они поехали в столицу Среднего Урала — Екатеринбург, познакомились с археологами, которые нашли останки дочери императора Николая Второго, Марии, сообщают «Известия».