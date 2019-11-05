«Путин – великий артист»: Евгений Миронов высказался о президенте

Актер Евгений Миронов заявил, что любой большой политик в мире – это в какой-то мере артист. «Владимир Путин — великий артист, он умеет вести себя адекватно в любой, даже очень сложной ситуации. Мне, как актеру, очень интересно за ним наблюдать, подмечать какие-то мелочи», – сказал он.

По мнению Евгения Миронова, Владимир Путин обладает прекрасной способностью «владеть аудиторией». Он может без проблем четко и точно донести свои мысли до собеседника.

больше по теме Как воры в законе заставили Сурикову и Миронова пить ящик шампанского По словам кинорежиссера, им с покойным ныне артистом пришлось стоя выпить за конституцию.

Актер признался, что в разное время ему поступали предложения сыграть президента в кино. Однако каждый раз он отказывался, потому что материал, как он считает, был несерьезным. Как отметил актер, ему сложно понять, как президент живет в таком бешеном ритме, когда в день у него, как правило, проходит огромное количество всевозможных встреч.

Как отметил Миронов, президент хочет разобраться во всех вещах. Даже если что-то не понимает. При этом глава государства не стесняется это признать. Как заметил актер, Владимир Путин всегда пребывает в состоянии здесь и сейчас, что особенно ценно, сообщают «Известия».