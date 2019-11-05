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«Путин – великий артист»: Евгений Миронов высказался о президенте

По словам актера, глава государства умеет вести себя адекватно в любой сложной ситуации.

«Путин – великий артист»: Евгений Миронов высказался о президенте
Миронов в восторге от Путина/http://globallookpress.com/

Актер Евгений Миронов заявил, что любой большой политик в мире – это в какой-то мере артист. «Владимир Путин — великий артист, он умеет вести себя адекватно в любой, даже очень сложной ситуации. Мне, как актеру, очень интересно за ним наблюдать, подмечать какие-то мелочи», – сказал он.

Владимир Путин. Фото
Миронов считает Путина великим артистом/http://globallookpress.com/

По мнению Евгения Миронова, Владимир Путин обладает прекрасной способностью «владеть аудиторией». Он может без проблем четко и точно донести свои мысли до собеседника.

Актер признался, что в разное время ему поступали предложения сыграть президента в кино. Однако каждый раз он отказывался, потому что материал, как он считает, был несерьезным. Как отметил актер, ему сложно понять, как президент живет в таком бешеном ритме, когда в день у него, как правило, проходит огромное количество всевозможных встреч.

Как отметил Миронов, президент хочет разобраться во всех вещах. Даже если что-то не понимает. При этом глава государства не стесняется это признать. Как заметил актер, Владимир Путин всегда пребывает в состоянии здесь и сейчас, что особенно ценно, сообщают «Известия».

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Владимир ПутинГлава государстваЕвгений Миронов
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«Путин – великий артист»: Евгений Миронов высказался о президенте
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