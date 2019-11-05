«Сейчас уже все хорошо»: Клявер прокомментировал состояние дочери

Экс-лидер группы «Чай вдвоем» Денис Клявер в Instagram прокомментировал состояние своей дочери Эвелин. Он сделал репост записи, которую ранее на своей страничке в соцсетях разместила мама девушки экс-солистка группы «Гости из будущего» Ева Польна.

«Думаю, каждый согласится. Сейчас уже всё хорошо. Спасибо за понимание и вашу поддержку», — написал музыкант, при этом закрыв пост от комментариев пользователей.

Напомним, что несколько дней назад дочь звезд четырнадцатилетняя Эвелин угодила в критическом состоянии в больницу. Девушка уже много лет страдает астмой. Звезды от каких-то комментариев воздерживались.

Добавим, что девочка родилась в 2005 году. Ее родители на протяжении долгих лет скрывали, что у них был роман и что есть совместная дочь. Лишь когда в 2010 году Денис Клявер, когда развелся со второй женой, он рассказал, что у него есть ребенок. Сейчас музыкант счастлив в третьем браке.