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«Сейчас уже все хорошо»: Клявер прокомментировал состояние дочери

Музыкант поблагодарил всех за понимание и поддержку.

«Сейчас уже все хорошо»: Клявер прокомментировал состояние дочери
Клявер прокомментировал состояние дочери/http://globallookpress.com/

Экс-лидер группы «Чай вдвоем» Денис Клявер в Instagram прокомментировал состояние своей дочери Эвелин. Он сделал репост записи, которую ранее на своей страничке в соцсетях разместила мама девушки экс-солистка группы «Гости из будущего» Ева Польна.

«Думаю, каждый согласится. Сейчас уже всё хорошо. Спасибо за понимание и вашу поддержку», — написал музыкант, при этом закрыв пост от комментариев пользователей.

Напомним, что несколько дней назад дочь звезд четырнадцатилетняя Эвелин угодила в критическом состоянии в больницу. Девушка уже много лет страдает астмой. Звезды от каких-то комментариев воздерживались.

Добавим, что девочка родилась в 2005 году. Ее родители на протяжении долгих лет скрывали, что у них был роман и что есть совместная дочь. Лишь когда в 2010 году Денис Клявер, когда развелся со второй женой, он рассказал, что у него есть ребенок. Сейчас музыкант счастлив в третьем браке.

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Группа "Гости из будущего"Группа "Чай вдвоем"Денис КляверЕва ПольнаЭвелин Клявер
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«Сейчас уже все хорошо»: Клявер прокомментировал состояние дочери
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