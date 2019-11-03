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Пиар-директор Клявера подтвердила, что его 14-летняя дочь находится в больнице

Родные отслеживают ситуацию и надеются на улучшение самочувствия девушки.

Пиар-директор Клявера подтвердила, что его 14-летняя дочь находится в больнице
Дочь Клявера находится в больнице/http://globallookpress.com/

Пиар-директор музыканта Дениса Клявера подтвердила, что его 14-летняя дочь Эвелина, рожденная от внебрачных отношений с экс-солисткой группы «Гостья из будущего» Евой Польной, находится в больнице.

Ева Польна с дочкой. Фото
Дочь Польны и Клявера находится в больнице/http://globallookpress.com/

«Это правда. Сейчас мы отслеживаем эту ситуацию, но пока не готовы комментировать», — сообщила концертный директор артиста, слова которой приводит портал «Говорит Москва».

Напомним, что Эвелина пережила сильнейший приступ астмы. Врачи, которые приехали домой к девушке, сразу поняли, что ее нужно госпитализировать. В итоге в клинику она попала в бессознательном состоянии. Сейчас медики борются за жизнь девушки.

Добавим, что Денис Клявер и Ева Польна в течение пяти лет скрывали, что у них есть совместный ребёнок. Лишь в 2010 году Денис Клявер в беседе с журналистами сказал, что у него есть дочь. рожденная вне брака. Вскоре он женился в третий раз. Сейчас музыкант основное количество времен уделяет своему сыну от третьей супруги.

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Пиар-директор Клявера подтвердила, что его 14-летняя дочь находится в больнице
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