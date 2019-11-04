НОВОСТИ

«Судороги прыщавых сопляков»: Роднянский ответил хейтерам Харламова и Асмус

Известный продюсер выступил в защиту фильмов «Текст» и «Верность».

«Судороги прыщавых сопляков»: Роднянский ответил хейтерам Харламова и Асмус
Гарик Харламов и Кристина Асмус. Фото: Борис Кудрявов/ЭГ

Александр Роднянский регулярно делится с подписчиками своими соображениями относительно новинок кинематографа. На этот раз в своем микроблоге он завел речь о ханжестве. Продюсер сразу отметил, что тема родилась в связи с реакцией общества на фильмы «Текст» Клима Шипенко и «Верность» Нигины Сайфуллаевой.

Роднянский подчеркнул, что оба фильма вызвали «шквал обсуждений, вернее, осуждений». Как он пояснил, речь идет об откровенных сценах. В первую очередь, как следует из поста Роднянского, это касается роли Кристины Асмус в фильме «Текст».

Александр Роднянский
Александр Роднянский. Фото: Владимир Веленгурин/КП

Продюсер рассказал, что на известного комика и его жену вылился целый поток оскорблений от хейтеров. Эту реакцию Роднянский обозначил, как «судороги прыщавых сопляков в период полового созревания». 

Александр заметил, что серьезная кинодрама требует исследования личной жизни человека. А в современном мире это невозможно без изучения интимной стороны быта человека. Что касается самого фильма «Текст», то Роднянский признался, что он напомнил ему о «Преступлении и наказании» Достоевского. ««Текст» — серьезный фильм о сегодняшней России, о котором интересно думать», — подвел итог продюсер.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Александр РоднянскийГарик ХарламовКристина АсмусНигина Сайфуллаевафильм «Верность»Фильм «Текст»
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Судороги прыщавых сопляков»: Роднянский ответил хейтерам Харламова и Асмус
Интересно?
Поделись с друзьями: