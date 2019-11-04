«Судороги прыщавых сопляков»: Роднянский ответил хейтерам Харламова и Асмус

Александр Роднянский регулярно делится с подписчиками своими соображениями относительно новинок кинематографа. На этот раз в своем микроблоге он завел речь о ханжестве. Продюсер сразу отметил, что тема родилась в связи с реакцией общества на фильмы «Текст» Клима Шипенко и «Верность» Нигины Сайфуллаевой.

Роднянский подчеркнул, что оба фильма вызвали «шквал обсуждений, вернее, осуждений». Как он пояснил, речь идет об откровенных сценах. В первую очередь, как следует из поста Роднянского, это касается роли Кристины Асмус в фильме «Текст».

Продюсер рассказал, что на известного комика и его жену вылился целый поток оскорблений от хейтеров. Эту реакцию Роднянский обозначил, как «судороги прыщавых сопляков в период полового созревания».

Александр заметил, что серьезная кинодрама требует исследования личной жизни человека. А в современном мире это невозможно без изучения интимной стороны быта человека. Что касается самого фильма «Текст», то Роднянский признался, что он напомнил ему о «Преступлении и наказании» Достоевского. ««Текст» — серьезный фильм о сегодняшней России, о котором интересно думать», — подвел итог продюсер.