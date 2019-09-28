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«Огромный материк уходит»: Александр Роднянский о смерти Марка Захарова

Продюсер поделился фрагментом из статьи режиссера и вспомнил ушедших актеров из его фильмов.

«Огромный материк уходит»: Александр Роднянский о смерти Марка Захарова
Марк Захаров. Фото: Владимир Веленгурин/КП

Продюсер Александр Роднянский отреагировал на новость о кончине режиссера Марка Захарова на своей странице в Instagram. Он подчеркнул, что во многих странах принято провожать скончавшихся артистов аплодисментами и сейчас такая традиция приживается и в России. Роднянский убежден, что «прощание со скончавшимся сегодня Марком Захаровым пройдёт именно так, с благодарными и восхищенными аплодисментами». 

Продюсер отметил, что произведения Захарова были частью жизни каждого отечественного зрителя. По его словам, работы режиссера объединяли людей разных стран и культур. Роднянский напомнил, что ушли из жизни многие актеры, снимавшиеся в фильмах Марка Анатольевича — Янковский, Абдулов, Караченцов, Броневой, несколько лет назад скончался и соавтор Захарова Григорий Горин. 

Продюсер привел фрагмент из статьи, которую Марк Захаров написал в 1989 году для журнала «Искусство кино», где режиссер рассуждает о будущем страны. «Огромный материк подлинной советской культуры уходит в прошлое, превращаясь в воспоминание, фантом, наваждение», — заключил Роднянский. 

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«Ленком»Александр РоднянскийМарк Захаровтеатрумер Марк Захаров
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«Огромный материк уходит»: Александр Роднянский о смерти Марка Захарова
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