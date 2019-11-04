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Снова один: Леонид Барац развелся с женой

Новость о том, что участник «Квартета И» порвал с супругой Анной Моисеевой, появилась вскоре после скандала с девушкой режиссера Романа Каримова — она якобы изменила тому с Барацем.

Снова один: Леонид Барац развелся с женой
Леонид Барац. Фото: Борис Кудрявов/ЭГ

Несколько дней назад кинорежиссер Роман Каримов в своем микроблоге сообщил, что его подруга изменила ему с актером Леонидом Барацем. Впоследствии он удалил пост, а сам участник «Квартета И» никак не комментировал ситуацию. 

На этом фоне естественным выглядит новость о разводе актера с женой Анной Моисеевой. Как сообщили порталу «СтарХит» знакомые актера, причиной стали другие обстоятельства. Дело в том, что супруга комика живет в Киеве, и паре не удавалось достаточно часто видеться. Жить на два города у супругой не получилось. 

Анна Моисеева и Леонид Барац
Анна Моисеева и Леонид Барац. Фото: Лариса Кудрявцева/ЭГ

Напомним, для актера это был второй брак. Ранее он 20 лет был женат на Анне Касаткиной. В браке у пары родились две дочери — Елизавета и Ева. 

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Тэги:

Анна КасаткинаАнна Моисеевазвездный разводЛеонид БарацРоман Каримов
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Снова один: Леонид Барац развелся с женой
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