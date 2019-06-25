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«Я всегда рядом»: Леонид Барац обратился к повзрослевшей дочери

Еве Барац исполнилось 16 лет.

«Я всегда рядом»: Леонид Барац обратился к повзрослевшей дочери
Леонид Барац Фото: Globallookpress.com

От первого брака у Леонида Бараца две дочери — Елизавета и Ева. Младшая дочь 25 июня отмечает первую серьезную дату — девочке исполнилось 16 лет.

Знаменитый отец трогательно поздравил именинницу и дал ей родительское напутствие. По его словам, взрослеть всегда непросто, но нужно потерпеть и все обязательно станет хорошо.

«Ты сама пока не понимаешь, сколько в тебе силы, смелости, таланта и доброты. Я уже догадываюсь, КАКОЙ ты становишься. Тебе это изнутри сложнее увидеть. Не волнуйся. Расти, взрослей, становись себе! «Иди бестрепетно». Я всегда рядом. Моя любимая девочка, с Днём рождения!» — написал Барац.

В комментариях к поклонникам, поздравляющим Еву, примкнули знаменитые коллеги Леонида. Девочку поздравили Елена Подкаминская и Максим Виторган.

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«Квартет И»Ева БарацЕлена ПодкаминскаяЛеонид БарацМаксим Виторган

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«Я всегда рядом»: Леонид Барац обратился к повзрослевшей дочери
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