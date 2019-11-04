Разин подколол Пугачеву, «ушедшую на покой» до восьмидесяти лет

Как сказал продюсер, у него в 2020 году состоится как минимум 98 концертов.

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин в Instagram подколол Примадонну отечественной эстрады Аллу Пугачеву, которая после концерта в Минске объявила, что на сцене не появится до восьмидесяти лет. Сейчас певице, напомним, 70 лет.

«Опять Алла Борисовна на покой до восьмидесяти. Боже мой, а я в 2020 году уже продал 98 концертов. Покой мне только снится», — заявил Андрей Разин.

Отметим, что не так давно Алла Пугачёва рассказывала журналистам, почему она решила дать концерт в столице Белоруссии. По ее словам, с концертной деятельностью она распрощалась еще десять лет назад. В Минске же она решила выступить, потому что об этом ее попросили близкие люди.

Кроме того, всем известно, что Пугачева очень любит Белоруссию. Ее предки именно из этой страны. Добавим, что концерт в Минске прошел при полном аншлаге. На нём присутствовало свыше пятнадцати тысяч зрителей. На «разогреве» у Примадонны выступила балерина Анастасия Волочкова, которая получила свою долю оваций публики.