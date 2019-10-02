Разин назвал Нинидзе подарком судьбы для Виторгана за его мучения

И отметил, что был бы рад видеть актрису солисткой в «Ласковом мае».

Посмотрев видео, как актрисы Нино Нинидзе и Полина Виторган поют вместе песню «Седая ночь», продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин похвалил девушек и отметил, что с удовольствием пригласил бы их в коллектив. Сейчас как раз проходит конкурс на нового солиста данного музыкального коллектива. Мужчина обратил отдельное внимание на талант и красоту Нинидзе.

«Как намучился бедолага Виторган, видимо, за это ему судьба преподнесла такой подарок, как Нино. Было бы здорово, если бы они выходили на сцену с нашей группой», — написал Разин в Instagram.

Напомним, с 2013 по 2019 годы актер Максим Виторган был женат на светской львицей и телеведущей Ксенией Собчак. Несмотря на рождение ребенка, пара громко рассталась, и журналистка ушла к режиссеру Константину Богомолову. В прессе по этому поводу кипели страсти, но некоторые звезды шоу-бизнеса даже радовались за Виторгана. Он тоже не остался надолго один — завел роман с актрисой Нино Нинидзе, а над свадьбой своей бывшей жены иронично посмеивался.

больше по теме Максим Виторган рассказал, что считает самым главным в жизни Актер ответил на вопросы своих поклонников в социальной сети.

А кто, по-вашему, лучше подходит Максиму Виторгану: бывшая жена или новая девушка?