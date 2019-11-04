Почти трущобы: внук Шукшиной вынужден жить в бедности

Бывшая возлюбленная Марка Касаткина (сына Марии Шукшиной) Фрейя Зильбер переехала с сыном в Санкт-Петербург. Условия, в которых она живет с наследником Шукшиных, даже спартанскими назвать трудно.

Фотографии внутреннего убранства и двора своего нового дома, Фрейя разместила в личном блоге. Облезлые и, похоже, не очень чистые стены и пол, отвалившаяся штукатурка… Неужели знаменитые родственники допустят, чтобы их наследник остался жить в такой обстановке?

Недавно девушка вылечилась от алкоголизма и намеревалась вместе с сыном Макаром вернуться в родной Барнаул, но почему-то изменила свое решение. Ранее Фрейя жаловалась, что ей не хватает средств на воспитание ребенка, ведь отец мальчика давал ей всего 7 тыс. рублей в месяц. Мария Шукшина объясняла столь маленькую сумму алиментов небольшими заработками сына. Он же, в свою очередь, не раз предлагал бывшей любовнице забрать у нее наследника.