Бывшая невестка Марии Шукшиной лечилась от алкоголизма

Появились новости о пропавшей в середине мая Фрейе Зильбер, бывшей невесте Макара, сына знаменитой актрисы Марии Шукшиной. Девушка нашлась и сразу отметилась в своем Instagram, а также появилась на шоу Андрея Малахова на «России-1».

В блоге она разместила фото в дредах и написал: «Живее всех живых!» Многие ее подписчики вздохнули с облегчением.

А подробности телезрители узнали во время «Прямого эфира». Оказалось, что бывшая невестка Шукшиной лечилась от алкогольной зависимости, а ее сын Макар, названный в честь отца, находился у матери Нины Александровны в Барнауле.

21-летняя девушка долгое время конфликтовала с ней, но сейчас, видимо, настал час примирения. Родительница итак воспитывает старшую дочь Фрейи Еву, а когда узнала, что та ждет второго ребенка, была крайне недовольна, открыто рассказывая журналистам, что ее дочь сделала это ради денег и славы. Однако семья Шукшиных оказалась не так проста, Макар не стал жениться на ней, а Мария Шукшина отказала ей в содержании. Отец ребенка платит лишь положенные по закону алименты. В итоге, молодая мать увлеклась алкоголем.

К счастью, она сама поняла, что так больше жить нельзя и обратилась за помощью, пройдя лечение в одной из клиник Подмосковья.

Годовалый сын девушки пока еще находится у бабушки в Алтайском крае, его она планирует забрать и начать жизнь заново. А пока она поживет вместе с мамой и детьми в Барнауле.