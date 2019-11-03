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Лера Кудрявцева уверена, что мысли материальны

Телеведущая вспомнила слова Отара Кушинашвили.

Лера Кудрявцева уверена, что мысли материальны
Лера Кудрявцева. Фото: globallookpress.com

Не так давно ведущая шоу «Секрет на миллион» Лера Кудрявцева порассуждала о том, что интернет уже основательно вытесняет у людей чтение реальных книг. Даже у нее самой уже несколько месяцев лежит на тумбочке, но руки до нее никак не доходят.

На этот раз телезвезда припомнила слова своего коллеги Отара Кушинашвили.

«Лет 20 назад Отар Кушанашвили сказал, выйдя на улицу: «Господи! Хорошо-то как, за что?». До сих пор помню его слова. Мы привыкли это говорить иначе, каждому вопросу «за что?» есть ответ. И он в нас самих. Надеюсь вы знаете, что наши мысли материальны. Энергия мысли очень сильная», — отметила в своей новой публикации в социальной сети Лера Кудрявцева.

Подписчики и поклонники Леры Кудрявцевой поддержали и согласились со звездой, отмечая, что в этом деле главное позитивный настрой и тогда все получится.

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Лера КудрявцеваОтар Кушинашвилителеведущая
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Лера Кудрявцева уверена, что мысли материальны
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