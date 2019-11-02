НОВОСТИ

Пугачеву приняли за двойника на фото Волочковой

Артистки выступали на одной сцене в Минске.

Пугачеву приняли за двойника на фото Волочковой
Алла Пугачева. Фото Global look press

2 ноября Алла Пугачева дала концерт в Минске. Для многих ее поклонников это стало большой неожиданностью, ведь Примадонна объявляла ранее о завершении своей певческой карьеры.

На белорусской сцене королева поп-музыки заявила, что это исключение из правил, дескать очень уж она любит местное население и землю. В шутку или всерьез певица также сказала, что в следующий раз готова дать концерт лет эдак через 10. И даже попросила пожелать ей здоровья на долгие годы.

Концерт отличился еще и тем, что «на разогреве» у Аллы Борисовны была Анастасия Волочкова. Балерина похвасталась в своем блоге приближенностью к Примадонне, опубликовав совместное фото. «Боготворю», — написала она. Реакция на пост была бурной. Некоторые подписчики не пожелали верить своим глазам.

«Мне кажется или это двойник Пугачевой? Больно молодая. Или фотошоп?», — написал один из фолловеров.

Однако «секрет молодости» Примадонны раскрылся довольно быстро. «Звезда в гриме, перед выходом на сцену в Минске. Повязка для впитывания пота под волосами. Говорят, «Батька» хорошее предложение Алле Борисовне сделал, что она не смогла отказаться», — ответил другой подписчик.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Алла ПугачеваАлла Пугачева в МинскеАлла Пугачева последние новостиАнастасия Волочкова последние новости
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Пугачеву приняли за двойника на фото Волочковой
Интересно?
Поделись с друзьями: