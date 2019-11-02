Пугачеву приняли за двойника на фото Волочковой

2 ноября Алла Пугачева дала концерт в Минске. Для многих ее поклонников это стало большой неожиданностью, ведь Примадонна объявляла ранее о завершении своей певческой карьеры.

На белорусской сцене королева поп-музыки заявила, что это исключение из правил, дескать очень уж она любит местное население и землю. В шутку или всерьез певица также сказала, что в следующий раз готова дать концерт лет эдак через 10. И даже попросила пожелать ей здоровья на долгие годы.

Концерт отличился еще и тем, что «на разогреве» у Аллы Борисовны была Анастасия Волочкова. Балерина похвасталась в своем блоге приближенностью к Примадонне, опубликовав совместное фото. «Боготворю», — написала она. Реакция на пост была бурной. Некоторые подписчики не пожелали верить своим глазам.

«Мне кажется или это двойник Пугачевой? Больно молодая. Или фотошоп?», — написал один из фолловеров.

Однако «секрет молодости» Примадонны раскрылся довольно быстро. «Звезда в гриме, перед выходом на сцену в Минске. Повязка для впитывания пота под волосами. Говорят, «Батька» хорошее предложение Алле Борисовне сделал, что она не смогла отказаться», — ответил другой подписчик.