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Группа «Ленинград» и рэпер ST попали в аварию в Дубае

Музыкальный коллектив и хип-хоп исполнитель ехали на местный фестиваль.

Группа «Ленинград» и рэпер ST попали в аварию в Дубае
ST/Фото: https://www.instagram.com/p/B2v4L0KnwZK/

Рэпер ST и коллектив «Ленинграда» попали в аварию в Дубае. В минувший четверг, 31 октября, музыканты ехали на местный фестиваль PaRUS – «Ленинград» должен был стать хедлайнером мероприятия, а ST был ответственен «за компанию».

В какой-то момент автобус с музыкальными деятелями врезался во впереди стоящую легковую машину. Всего же в ДТП было три участника дорожного движения: едущий сзади автомобиль не успел среагировать на резкое торможение и врезался в заднюю часть автобуса.

StarHit отмечает, что никто из пассажиров не пострадал. Лидера «Ленинграда» Сергея Шнурова в этот момент в автобусе не было – он ожидал свою команду уже на месте, а чтобы не терять времени даром, распевался.

Отметим, что в этой поездки супруга ST не сопровождала рэпера. Сам музыкант отметил, что принял решение оставить беременную возлюбленную дом и пообещал, что в скором времени к ней вернется.

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Тэги:

STаварияДубайЛенинградСергей Шнуров
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Группа «Ленинград» и рэпер ST попали в аварию в Дубае
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