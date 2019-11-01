Сергей Шнуров предложил запретить песню Агутина

Участница четвертого дня слепых прослушиваний нового сезона шоу «Голос» Ольга Илюхина из Нижневартовска призналась, что в мир музыки влюбилась, когда смотрела «Фабрику звезд». Она мечтала принять участие именно в этом проекте, однако спустя годы попала в шоу «Голос».

На сцене Ольга спела песню «Любовь и одиночество». Именно она и стала позднее камнем преткновения в выборе жюри. К сожалению, никто из наставников не обернулся во время исполнения.

Полина Гагарина посоветовала девушке больше учиться — при том, что у нее огромный диапазон. Илюхина же ответила, что окончила факультет музыкального театра ГИТИС, однако призналась, что волновалась. А Константин Меладзе пошутил, что девушка пела «не о мире, а о ситуации в мире». «Обстановка в мире напряженная, и в песне это передано идеально. Страшновато стало», — заметил продюсер.

Однако затем свое мнение высказал Сергей Шнуров. Он отметил, что песня, которую исполнила Ольга, была о любви. «Я когда слышу подобные интонации в монологе, я сразу понимаю, что с этой женщиной лучше ничего общего не иметь», — пошутил он. «Это страшно, она же никуда не отпустит», — добавил Сергей.

На это Полина Гагарина заявила, что такие песни должны раскрывать потенциал исполнителя. На это Шнуров возразил, сказав, что «такие песни нужно запретить». Поясним, что исполняла участница известную песню «Любовь и одиночество», которую написал Леонид Агутин. «Почему такие грустные песни? Откуда это? Откуда понимание того, что нам должно это понравиться?», — возмутился Шнуров.