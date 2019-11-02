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«Я не беременна!»: Орлова положила конец слухам об интересном положении

Звезда отметила, что ей надоело читать про себя много неправды.

«Я не беременна!»: Орлова положила конец слухам об интересном положении
Орлова возмущена поведением журналистов/http://globallookpress.com/

Телеведущая Ольга Орлова в Instagram разразилась гневным постом в адрес журналистов. Дело в том, что недавно поползли слухи будто бы она поссорилась с другой ведущей проекта «Дом-2» Ксенией Бородиной. Поводом, как писали журналисты, стал некий женатый мужчина. Бородиной не понравилось, что ее подруга завела роман и может разрушить чужую семью.

Ксения Бородина. Фото
Орлова заверила, что не ссорилась с Бородиной/http://globallookpress.com/

Как сказала Орлова, ей надоело читать про себя неправду. С этого начинается у нее каждое утро. Причем Орлова заявила, что акулы пера вообразили себя писателями-фантастами. При этом телеведущая употребила в своей тираде в адрес журналистов ненормативную лексику.

«Я ни с кем не ссорилась! Я не беременна! Я не завожу и не заводила отношений с женатыми мужчинами! Перестаньте фантазировать и делать свою «левую кассу» на этих темах! Желаю авторам этой чуши погуглить что такое СОВЕСТЬ. Желаю читателям не вестись на этот бред и знать, что если в интервью нет прямой речи человека, то, скорее всего, это очередная байка», — заявила Ольга Орлова.

Себе же звезда посоветовала более спокойно относиться к сплетням вокруг своего имени. Она с нетерпением ждет возвращения с отдыха своей подруги Ксении Бородиной.

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«Я не беременна!»: Орлова положила конец слухам об интересном положении
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