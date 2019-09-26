Ольга Орлова высказалась об отношениях между бывшими

Ведущая «Дома-2», а ранее звезда группы «Блестящие» Ольга Орлова довольно часто высказывается по поводу взаимоотношений между мужчиной и женщиной. Этой теме Ольга посвятила и свой очередной пост в социальной сети Instagram. На этот раз ведущая порассуждала об отношениях распавшихся пар, можно ли и стоит ли общаться после разрыва.

«Я периодически слышу очень противоречивые мнения об этом. Моя позиция такая — если два человека перестали друг друга любить, но при этом не перестали уважать, то почему бы нет?! Если расставание произошло мирно и цивилизованно и вы цените друг друга за многое, почему бы не остаться в приятельских отношениях?!», — считает звезда.

Подписчицы полностью поддержали Ольгу Орлову. Одна из поклонниц телеведущей призналась, что она почти каждый день общается со своим бывшим, хотя он уже как два года женат.

Кстати, вспоминая поговорку о том, что ни одно доброе дело не остается безнаказанным, вспоминается история Ольги Орловой с ее помощью бездомным животным. Подписчики телеведущей заподозрили ее в пиаре на актуальной и душещипательной теме. Позднее она ответила на все обвинения.