НОВОСТИ

Ольга Орлова высказалась об отношениях между бывшими

Поклонницы полностью поддержали телеведущую.

Ольга Орлова высказалась об отношениях между бывшими
Ольга Орлова. Фото: globallookpress.com

Ведущая «Дома-2», а ранее звезда группы «Блестящие» Ольга Орлова довольно часто высказывается по поводу взаимоотношений между мужчиной и женщиной. Этой теме Ольга посвятила и свой очередной пост в социальной сети Instagram. На этот раз ведущая порассуждала об отношениях распавшихся пар, можно ли и стоит ли общаться после разрыва.

«Я периодически слышу очень противоречивые мнения об этом. Моя позиция такая — если два человека перестали друг друга любить, но при этом не перестали уважать, то почему бы нет?! Если расставание произошло мирно и цивилизованно и вы цените друг друга за многое, почему бы не остаться в приятельских отношениях?!», — считает звезда.

Подписчицы полностью поддержали Ольгу Орлову. Одна из поклонниц телеведущей призналась, что она почти каждый день общается со своим бывшим, хотя он уже как два года женат.

Кстати, вспоминая поговорку о том, что ни одно доброе дело не остается безнаказанным, вспоминается история Ольги Орловой с ее помощью бездомным животным. Подписчики телеведущей заподозрили ее в пиаре на актуальной и душещипательной теме. Позднее она ответила на все обвинения.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

«Дом-2»личная жизнь. отношенияОльга Орловаотношения после разводателеведущая
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Ольга Орлова высказалась об отношениях между бывшими
Интересно?
Поделись с друзьями: