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В Минске Алле Пугачевой подали автомобиль на перрон

Звезда уехала готовиться к концерту на шикарной машине.

В Минске Алле Пугачевой подали автомобиль на перрон
Пугачева приехала в Минск/http://globallookpress.com/

Певицу Аллу Пугачеву увезли готовиться к концерту с перрона железнодорожного вокзала в Минске на автомобиле представительского класса. Звезда с ветерком прокатилась на Роллс-Ройсе. Видео появилось на фанатской страничке Примадонны в Instagram.  Отметим, что никто не возмущался, почему звезда путешествует с перрона вокзала, как это случилось минувшим летом в России.

Напомним, когда несколько месяцев назад певица со своим семейством поехала отдыхать в Юрмалу, то автомобиль подвез ее прямо к вагону на Рижском вокзале столицы. Многие россияне тогда выразили свое возмущение. Для них стало непонятно, почему Пугачева путешествует «не на своих двоих».

Сама Примадонна так и не стала комментировать скандальную ситуацию. Зато многие коллеги по шоу-бизнесу певицу поддержали. В частности, поп-король отечественной эстрады Филипп Киркоров сказал, что не видит ничего страшного в такой привилегии. Как сказал Киркоров, за 50 лет на сцене Пугачева заслужила к себе особого отношения.

Другие звезды также встали на сторону Пугачевой. Отмечалось, что походы к вагону «своим ходом» привели бы к печальным последствиям. Звезду бы просто растерзали фанаты. Спокойной жизни ей бы точно не дали.

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Тэги:

Алла ПугачеваМинскРижский вокзалФилипп Киркоров
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В Минске Алле Пугачевой подали автомобиль на перрон
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