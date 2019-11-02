В Минске Алле Пугачевой подали автомобиль на перрон

Певицу Аллу Пугачеву увезли готовиться к концерту с перрона железнодорожного вокзала в Минске на автомобиле представительского класса. Звезда с ветерком прокатилась на Роллс-Ройсе. Видео появилось на фанатской страничке Примадонны в Instagram. Отметим, что никто не возмущался, почему звезда путешествует с перрона вокзала, как это случилось минувшим летом в России.

Напомним, когда несколько месяцев назад певица со своим семейством поехала отдыхать в Юрмалу, то автомобиль подвез ее прямо к вагону на Рижском вокзале столицы. Многие россияне тогда выразили свое возмущение. Для них стало непонятно, почему Пугачева путешествует «не на своих двоих».

Сама Примадонна так и не стала комментировать скандальную ситуацию. Зато многие коллеги по шоу-бизнесу певицу поддержали. В частности, поп-король отечественной эстрады Филипп Киркоров сказал, что не видит ничего страшного в такой привилегии. Как сказал Киркоров, за 50 лет на сцене Пугачева заслужила к себе особого отношения.

Другие звезды также встали на сторону Пугачевой. Отмечалось, что походы к вагону «своим ходом» привели бы к печальным последствиям. Звезду бы просто растерзали фанаты. Спокойной жизни ей бы точно не дали.