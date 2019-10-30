Фадеев не отдал авторские права на свои песни только двум артистам

Продюсер Максим Фадеев, который объявил о расторжении всех контрактов с музыканта своего лейбла, не отдаст авторские права на свои композиции двум музыкантам — Наргиз Закировой и Олегу Майами. Когда музыкант объявлял, что отпускает всех в «свободное плавание», то упомянул, что с двумя своими подопечными ему договориться так и не удалось. При этом фамилий он называть не стал.
В настоящее время у него идут суды лишь с двумя своими подопечными. Это Наргиз Закирова и Олег Майами. Следовательно, именно этих двух музыкантов продюсер и имел в виду, когда говорил о тех, с кем ему так и не удалось наладить отношения.
С Наргиз Закировой Фадеев расстался несколько месяцев назад. Причем ранее он отмечал, что именно он порвал с ней контракт, а не она ушла от него, как утверждала сама исполнительница.
Отметим, что Олег Майами стал, по сути, единственным музыкантом, кто публично поддержал в конфликте Наргиз и Фадеева исполнительницу. Своего бывшего шефа он назвал «жирным». Через несколько месяцев Майами принес извинения продюсеру, но тот его не простил, сообщает портал glavred.info.