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После скандала в Самаре у Билана выросло число корпоративов

Кроме того, у артиста увеличилось число фанатов.

После скандала в Самаре у Билана выросло число корпоративов
Дима Билан. Фото: globallookpress.com

Одним из гостей пятничного выпуска юмористического шоу «Вечерний Ургант» стал Дима Билан. Поводом для визита стало предстоящее шоу артиста в Москве. Однако, беседа ведущего со звездой то и дело сводилась к недавнему скандалу в Самаре, когда на сцену артист вышел в нетрезвом виде.

Дима Билан подчеркнул, что все извинения ему обошлись примерно в семь миллионов рублей. И кроме смеха, он извлек для себя большой урок, ведь певца чуть не распяли в Сети. Так что пришлось срочно записывать извинительное видео.

«Сейчас ничего вообще не пью, как отрезало. Так что сейчас мне уже нечего бояться», — признался Дима Билан.

При этом артист вспоминая тот инцидент, что пока он сидел, попивая коньяк, все было нормально, а как только встал на ноги, в него «вселился Фредди Меркьюри». Появились и некоторые бонусы от произошедшего – выросло некоторое число подписчиков и фанатов, а главное – странным образом выросло число корпоративов.

Напомним, бичевал себя за тот инцидент довольно долго. Даже Алла Пугачева как-то одернула артиста за излишние извинения. В очередной раз Дима извинялся в шоу «Алена, блин» на Youtube.

«У меня, помимо извинений, выжженное поле внутри абсолютно. Выжженное моей же критикой, которой я себя истязал», — признался певец.

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После скандала в Самаре у Билана выросло число корпоративов
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