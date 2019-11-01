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«Не впечатлил»: Валерия показала новый образ для афиши

Мнения подписчиков по поводу платья и прически разделились.

«Не впечатлил»: Валерия показала новый образ для афиши
Иосиф Пригожин и Валерия. Фото: globallookpress.com

Певица Валерия готовится к новому выступлению. Для афиши артистка предстала в новом необычном образе. Его на своей странице в социальной сети Instagram представил супруг певицы Иосиф Пригожин. У Валерии очень длинные вьющиеся белокурые локоны. На звезде черное обтягивающее платье, на лифе которого большие вертикальные складки.

Фанаты по-разному отреагировали на очередной снимок. Например, некоторые звездные подписчики Валерии пришли в восторг от прически и платья артистки. А вот другие – отнеслись неоднозначно к представленному образу.

«Не впечатлил, есть образы более чем интересные. Только, пожалуйста, не обижайтесь!» — пишут поклонники звезды.

Другие же отметили внешний вид певицы. По словам подписчиков, Валерия, вопреки природе, молодеет и молодеет с каждым днем. И все это, уверены фанаты, исключительно благодаря Иосифу Пригожину, имея в виду, что продюсер делает счастливой артистку в семейной жизни.

Напомним, недавно супруги съездили на гастролях в Стерлитамаке. После выступления они побывали в одной из детских больниц, и пообщались с детьми, которые попали в непростую жизненную ситуацию.

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Тэги:

афишаВалерияИосиф ПригожинПевица
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«Не впечатлил»: Валерия показала новый образ для афиши
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