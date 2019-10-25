НОВОСТИ

Откровенное признание: Игорь Крутой назвал главную зависимость большинства звезд

По мнению композитора, без нее не обходится практически ни один артист.

Откровенное признание: Игорь Крутой назвал главную зависимость большинства звезд
Игорь Крутой назвал главный наркотик для всех звезд ФОТО: Global Look Press

Игорь Крутой и Татьяна Навка побывали в гостях у Регины Тодоренко в ее шоу «Пятница с Региной». Во время долгого разговора затронули тему популярности, и композитор уверенно заявил, что артисты зависимы от публичного признания, от оваций и обожания.

«У звезд интересная жизнь. А те, кто говорит, что им не нужны автографы и аплодисменты, врут. Мы садимся на этот наркотик и крайне сложно соскочить», — признается Игорь Крутой.

Чтобы поддержать себя, артисты ловят хайп, устраивая скандалы и выставляя напоказ личную жизнь. Трудно найти представителя шоу-бизнеса, кто бы не был в соцсетях. Даже отрицательные комментарии – это тоже своего рода пиар.

Кстати, в Instagram Игоря Крутого плохие комментарии почти не встречаются, но иногда бывает исключение.

«Самые страшные комментарий были, когда я выставил фото с премьеры на Красной площади. Все пишут: хорошо, здорово, шикарно и вдруг одно слово «г***». Клянусь, я даже не удалял», — вспоминает композитор.

А вот на странице Татьяны Навки случаются и оскорбления. Кто-то пишет про длинный нос, кто-то пытается открыть глаза на политическую карьеру супруга, а особо негативных пользователей она блокирует.

Ранее Игорь Крутой опубликовал на своей страничке в Instagram забавное видео, на котором маленькая девочка, сидя на горшке, поет одну из известнейших песен XX века «Бессаме мучо». Композитор тут же озадачился вопросом, а не стоит ли ему заключить договор с маленькой звездой, сообщает Пятый канал.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Игорь КрутойРегина ТодоренкоТатьяна Навка
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Откровенное признание: Игорь Крутой назвал главную зависимость большинства звезд
Интересно?
Поделись с друзьями: