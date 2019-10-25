Откровенное признание: Игорь Крутой назвал главную зависимость большинства звезд

По мнению композитора, без нее не обходится практически ни один артист.

Игорь Крутой и Татьяна Навка побывали в гостях у Регины Тодоренко в ее шоу «Пятница с Региной». Во время долгого разговора затронули тему популярности, и композитор уверенно заявил, что артисты зависимы от публичного признания, от оваций и обожания.

«У звезд интересная жизнь. А те, кто говорит, что им не нужны автографы и аплодисменты, врут. Мы садимся на этот наркотик и крайне сложно соскочить», — признается Игорь Крутой.

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Чтобы поддержать себя, артисты ловят хайп, устраивая скандалы и выставляя напоказ личную жизнь. Трудно найти представителя шоу-бизнеса, кто бы не был в соцсетях. Даже отрицательные комментарии – это тоже своего рода пиар.

Кстати, в Instagram Игоря Крутого плохие комментарии почти не встречаются, но иногда бывает исключение.

«Самые страшные комментарий были, когда я выставил фото с премьеры на Красной площади. Все пишут: хорошо, здорово, шикарно и вдруг одно слово «г***». Клянусь, я даже не удалял», — вспоминает композитор.

А вот на странице Татьяны Навки случаются и оскорбления. Кто-то пишет про длинный нос, кто-то пытается открыть глаза на политическую карьеру супруга, а особо негативных пользователей она блокирует.

Ранее Игорь Крутой опубликовал на своей страничке в Instagram забавное видео, на котором маленькая девочка, сидя на горшке, поет одну из известнейших песен XX века «Бессаме мучо». Композитор тут же озадачился вопросом, а не стоит ли ему заключить договор с маленькой звездой, сообщает Пятый канал.