Неловкий момент: Чехова однажды удалила из друзей в соцсетях Лазарева

Телеведущая Анфиса Чехова призналась, что однажды занесла в «черный список» в соцсетях своего хорошего знакомого, музыканта Сергея Лазарева. Причем она так и не поняла до сих пор, почему случился такой курьез.

«Заметила, что не отображается страничка Ченнинга Татума. Подумала, что случайно занесла его в черный список, и полезла проверять. А обнаружила… Сергея Лазарева! Не знаю, как он там оказался. Сразу подписалась обратно», — заметила телеведущая, которая стала широко известна публике после программы «Секс с Анфисой Чеховой».

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Как отметила звезда, у нее периодически бывают проблемы с памятью. Иногда даже свой день рождения вылетает из головы. Однажды она забыла поздравить с днем рождения друга. Позвонила ему только спустя месяц, потому что считала, что он родился 25 апреля, а не 25 марта.

Также звезда рассказала, что однажды ей пришлось целоваться с незнакомцем. Это было в далекой юности. В то же время Чехова отметила, что в актерской профессии вообще приходится нередко целоваться с теми, кого очень плохо знаешь. По словам Чеховой, в юности был один неприятный эпизод. Ее пытались шантажировать. Молодой человек хотел разослать представителям СМИ откровенные снимки со звездой. Естественно, что больше она с ним никогда не общалась, сообщает «СтарХит».