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Ургант пошутил над Фадеевым после роспуска артистов лейбла Malfa

По его словам, из известных персон там была только Ольга Серябкина.

Ургант пошутил над Фадеевым после роспуска артистов лейбла Malfa
Ургант высмеял Фадеева/http://globallookpress.com/

Телеведущий Иван Ургант в эфире своего вечернего шоу высмеял продюсера Максима Фадеева, который отпустил всех своих музыкантов в «свободное плавание». Как известно, он разорвал контракты со всеми музыкантами своего лейбла. Теперь они могут спокойно петь песни, которые он в разные годы для них сочинил. Правда, Наргиз Закировой и Олегу Майами исполнять композиции Фадеева нельзя. С ними у продюсера идут суды.

Максим Фадеев. Фото
Ургант высмеял инициативу Фадеева/http://globallookpress.com/

В своей программе Иван Ургант намекнул, что у Фадеева из известных музыкантов в лейбле состояла только Ольга Серябкина. Все остальные персоны никому не известны.

«Кто входил в его лейбл — группа «Серебро», Ольга Серябкина, Исайя, Пика и Appledream. «Серебро», понятно, он распустил. Ольга Серябкина сама распустилась, но больше всего повезло Исайе, Пике и Appledream, ведь теперь они могут вернуться в центр Матвиенко и выступать как «Иванушки International», — пошутил Ургант.

Напомним, что отношения с Наргиз Закировой у Фадеева испортились несколько месяцев назад. Раньше они были не разлей вода. Сама она говорила, что годы, проведенные около Фадеева, можно сравнить только с тюрьмой. Никакой свободы он ей не давал. Сам Фадеев говорил, что это именно он разорвал контракт. Недавно стало известно, что Наргиз вышла на сцену нетрезвой в Уссурийске. Впрочем, ее представители заверили, что это неправда.

Что касается Олега Майами, то ему Фадеев таки не простил слова, которые он бросил в его адрес нескольким месяцев назад. Тогда, после ухода Наргиз, он назвал продюсера «жирным». Позже он принес извинения, но осадочек, что называется, остался. Фадеев всегда говорил, что не прощает тех, кто однажды его предал.

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Иван УргантМаксим ФадеевНаргиз ЗакироваОльга Серябкинашоу "Вечерний Ургант"
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Ургант пошутил над Фадеевым после роспуска артистов лейбла Malfa
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