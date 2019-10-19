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Ургант предрек «Голосу» бесконечное вещание из-за татуировок Нагиева

Телеведущий в одноименной передаче пошутил, что обереги на теле коллеги защищают передачу от всего.

Ургант предрек «Голосу» бесконечное вещание из-за татуировок Нагиева
Иван Ургант/Фото: https://www.instagram.com/p/B0EFZjNCWrR/

Иван Ургант предрек шоу «Голос» бесконечное вещание из-за татуировок Дмитрия Нагиева. Эту мысль ведущий выразил во время пятничного шоу «Вечерний Ургант». Иван отметил, что на телеканале произошла «знаменитая стыковка» двух популярных шоу. Соведущий Урганта Дмитрий Хрусталев спросил Ивана, что тот думает по поводу окончания «Голоса». Ургант, в свою очередь, заявил, что песенный конкурс, он уверен, не закончится никогда.

«Есть, как минимум, две причины. Первая – народная любовь. Вторая – сотни оберегов на теле ведущего Дмитрия Нагиева. У него есть православные кресты, буддистские четки, египетский крест на руке. Дмитрий, как опытный человек, подстраховался на все случаи жизни», – сыронизировал Ургант.

Отметим, новый сезон шоу «Голос» стартовал 11 октября. В пятницу, 18 октября, вышел второй выпуск музыкальной передачи. Участники продолжают бороться за возможность попасть в команду к одному из четырех наставников – Константину Меладзе, Валерию Сюткину, Сергею Шнурову и Полине Гагариной.

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Ургант предрек «Голосу» бесконечное вещание из-за татуировок Нагиева
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