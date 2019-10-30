Во всем виновата женщина: Бен Аффлек снова начал пить и играть в казино

Бен Аффлек пугает как своих фанатов, так и самых близких друзей. У актера давно были проблемы с алкоголем, но недавно он отметил год воздержания от алкоголя. Как вдруг все пошло под откос.

Недавно Бена заметили на улицах Лос-Анджелеса в пьяном виде. Казалось бы с кем не бывает, но уже на следующий день актер отправился играть в казино, хотя азартные игры для него под запретом, ведь Бен игроман. Хотя он и сумел остаться в плюсе — выиграл полторы тысячи долларов, это не стоило отмены долгого воздержания от вредных привычек. Не стоит забывать, что именно из-за пьянства и азарта его бывшая супруга Дженнифер Гарнер раз и порвала со звездой.

Одному из фотографов удалось заметить возможную причину из-за которой актер слетел с катушек. Во время пьянки Бен держался за Кэти Черри. Девушка зарабатывает написанием музыки к кинофильмам. Это могло быть простое совпадение, но на следующий день, когда Бэн отправился покорять казино, Кэти снова была с ним.

Напомним, в начале сентября актер прогулялся по городу с разрисованным лицом. Над правым глазом сурового 47-летнего мужчины красовался милый черепок со скрещенными костями.