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Во всем виновата женщина: Бен Аффлек снова начал пить и играть в казино

Актер злоупотребляет алкоголем и азартными играми, и везде его сопровождает прекрасная незнакомка.

Во всем виновата женщина: Бен Аффлек снова начал пить и играть в казино
Бен Аффлек. Фото: instagram.com/benaffleck

Бен Аффлек пугает как своих фанатов, так и самых близких друзей. У актера давно были проблемы с алкоголем, но недавно он отметил год воздержания от алкоголя. Как вдруг все пошло под откос.

Недавно Бена заметили на улицах Лос-Анджелеса в пьяном виде. Казалось бы с кем не бывает, но уже на следующий день актер отправился играть в казино, хотя азартные игры для него под запретом, ведь Бен игроман. Хотя он и сумел остаться в плюсе — выиграл полторы тысячи долларов, это не стоило отмены долгого воздержания от вредных привычек. Не стоит забывать, что именно из-за пьянства и азарта его бывшая супруга Дженнифер Гарнер раз и порвала со звездой.

Одному из фотографов удалось заметить возможную причину из-за которой актер слетел с катушек. Во время пьянки Бен держался за Кэти Черри. Девушка зарабатывает написанием музыки к кинофильмам. Это могло быть простое совпадение, но на следующий день, когда Бэн отправился покорять казино, Кэти снова была с ним.

Напомним, в начале сентября актер прогулялся по городу с разрисованным лицом. Над правым глазом сурового 47-летнего мужчины красовался милый черепок со скрещенными костями.

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Тэги:

Бен Аффлекборьба с алкоголизмомигромания
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Во всем виновата женщина: Бен Аффлек снова начал пить и играть в казино
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