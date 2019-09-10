Бен Аффлек прогулялся по городу с разрисованным лицом

Известного по ролям Бэтмена и Сорвиголовы голливудского актера и режиссера Бена Аффлека сфотографировали возле его дома с аквагримом на лице. Над правым глазом сурового 47-летнего мужчины красовался милый черепок со скрещенными костями. Папарацци подловили звезду, когда он возвращался с вечеринки соседей, где известный артист позволил себя разукрасить ради веселья местной ребятни.

Напомним, у самого актера трое детей: дочери Вайолет (13 лет) и Серафина (10 лет), сын Сэмюэль (6 лет). Все они были рождены в браке с актрисой Дженнифер Гарнер, в котором Аффлек состоял с 2005 по 2018 годы. Сейчас голливудский мачо свободен, ходят слухи, что он закрутил роман с молодой прислугой. 28-летняя девушка Габриэль Конильо работает в доме артиста поваром, но живет с ним практически как жена.

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Ранее у Бена были романы с такими красавицами, как Гвинет Пэлтроу и Дженнифер Лопес.

А вы когда-нибудь делали себе аквагрим?