ЗВЕЗДЫ

Бен Аффлек прогулялся по городу с разрисованным лицом

Актер, обычно играющий суровых парней, позволил сделать себе аквагрим.

Бен Аффлек прогулялся по городу с разрисованным лицом
Бен Аффлек играет суровых парней, но в жизни может быть милашкой. Фото: PPE/face to face

Известного по ролям Бэтмена и Сорвиголовы голливудского актера и режиссера Бена Аффлека сфотографировали возле его дома с аквагримом на лице. Над правым глазом сурового 47-летнего мужчины красовался милый черепок со скрещенными костями. Папарацци подловили звезду, когда он возвращался с вечеринки соседей, где известный артист позволил себя разукрасить ради веселья местной ребятни.

Напомним, у самого актера трое детей: дочери Вайолет (13 лет) и Серафина (10 лет), сын Сэмюэль (6 лет). Все они были рождены в браке с актрисой Дженнифер Гарнер, в котором Аффлек состоял с 2005 по 2018 годы. Сейчас голливудский мачо свободен, ходят слухи, что он закрутил роман с молодой прислугой. 28-летняя девушка Габриэль Конильо работает в доме артиста поваром, но живет с ним практически как жена.

Ранее у Бена были романы с такими красавицами, как Гвинет Пэлтроу и Дженнифер Лопес.

А вы когда-нибудь делали себе аквагрим?

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Бен Аффлекголливудский актерзвезды Голливудапрогулкирисунок

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Бен Аффлек прогулялся по городу с разрисованным лицом
Интересно?
Поделись с друзьями: