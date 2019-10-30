Директор Наргиз попросила не сравнивать певицу с Димой Биланом

Пиар-директор певицы Наргиз Закировой, Ольга Рогова, заявила, что она не понимает, почему вдруг ее подопечная в новостях журналистов стала резко пить, хотя ранее о ее «пагубном пристрастии» никто не писал.

«Я не увидела того, что пишут все СМИ. Это просто выдумка. Цитаты каких-то непонятных людей. На видео видно, что весь зал аплодировал Наргиз на концерте в Уссурийске. Просто это вброс. Наргиз почему-то стало резко много пить после ухода из лейбла. Мы даже не хотим про это читать», — сказала Ольга Рогова.

Как считает пиар-директор Наргиз, видимо СМИ вспомнили историю с Димой Биланом, который не так давно вышел на сцену пьяным на Дне города в Самаре. «Может, они хотят повторения? Но у нас не было подобного инцидента. Оснований и доказательств нет. Основываться на вбросах нельзя. Были бы какие-то доказательства хотя бы. Даже фотографии с бутылкой нет», — подчеркнула Рогова.

Как сказала представитель звезды, тур Наргиз по городам России идет уже месяц. «Билеты хорошо продаются. Сейчас готовится новый контент. Будет ещё больше интересных песен. Все идет в рабочем режиме», — заявила она.

Ранее в СМИ появилась информация, что Наргиз вышла пьяной на сцену на концерте в Уссурийске. Якобы она пела матерные песни и вела себя неподобающим образом.