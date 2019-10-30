«Из песни слов не выкинешь»: Наргиз объяснила мат в своих композициях

Певица Наргиз Закирова объяснила, почему в ее песнях звучит мат. Напомним, что концерт в Уссурийске, где она на днях выступала, завершился скандалом. Со сцены, как уверяют зрители, звучала ненормативная лексика, а сама исполнительница пила прямо перед публикой виски. Кроме того, она пела никому неизвестные песни.

«Во-первых, у меня программа 18+. Во-вторых, ненормативная лексика у меня только в двух песнях. Из песни слов не выкинешь, извините, что есть, то есть», — сказала певица.

Звезда отметила, что ей незачем извиняться перед публикой. Она считает, что ее имя продолжает порочить продюсер Максим Фадеев, с которым она рассталась и прекратила сотрудничество несколько месяцев назад. Сама Наргиз считает, что ее концерт в Уссурийске прошел феноменально, сообщает «Говорит Москва».

Отметим, что не так давно Максим Фадеев говорил, что это именно он разорвал контракт с Наргиз. В будущем он не намерен впускать в свою семью подобных певиц. Как известно, он был очень дружен с исполнительницей. Как он сказал, музыканты будут только частью его работы.

Добавим, что ранее сама Наргиз говорила, что годы, проведенные около Максима Фадеева, она может сравнить только с тюрьмой. По ее словам, музыкант ограничивал ее в правах, из-за чего и прекратилось в итоге их очень плодотворное сотрудничество. Надо сказать, что Фадеев и Наргиз пели даже совместные песни. Их композиции становились хитами. Сейчас ее репертуар серьезно поредел. Ей нельзя петь песни, которые в течение нескольких лет для нее сочинял звездный продюсер.