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Политолог Сергиенко намекнул, что Фадеев «чемпион по укрощению рок-певиц»

По его словам, всем СМИ нужно перестать «мочить Наргиз».

Политолог Сергиенко намекнул, что Фадеев «чемпион по укрощению рок-певиц»
Фадеева обвиняют в том, что он продолжает вести войну с Наргиз/globallookpress.com

Певица Наргиз Закирова в Instagram сделала репост записи, которую на своей страничке разместил политолог Владимир Сергиенко. Он встал на защиту исполнительницы.

«Читаю почту на «Яндексе». Там высвечиваются топ-новости. Одна из них, что Наргиз выступала пьяной на концерте и ругалась матом. Что я хочу сказать. Перестаньте мочить Наргиз. Все классики канона дешевой бредовой заказухи соблюдены. В принципе, это большой показатель, кто воюет с рок-певицей. Молодец чувак. Чемпион по укрощению, наверное, рок-певиц. Ну пусть продолжает дальше. Победит же правда», — заявил Владимир Сергиенко.

Ниже под записью приведены еще слова Владимира Сергиенко. «Я посмотрел видео первоисточника и ознакомился со статьей. На видео Наргиз абсолютно нормальная. Есть клоун, ищущий равновесие. По рядам скачет, но он же клоун. Нет там мата и пьяной Наргиз. Но заказной писака действует по всем правилам «заказного мочилова». Я рад, что пиар работает, но не понимаю зачем какашкометанием заниматься. Наргиз, клади на них!» — заявил Сергиенко.

Напомним, что концерт Наргиз в Уссурийске завершился скандалом. Певица, как уверяют зрители, вышла на сцену в нетрезвом виде. Она материлась и пила виски. Кроме того, звезда пела никому не известные песни. В некоторых композициях со сцены звучал мат.

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Владимир СергиенкоМаксим ФадеевНаргиз ЗакироваНаргиз и ФадеевУссурийск
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Политолог Сергиенко намекнул, что Фадеев «чемпион по укрощению рок-певиц»
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