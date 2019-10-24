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«Никто от меня не уходил»: Фадеев резко поставил Наргиз на место

По словам продюсера, он сам принял решение разорвать контракт с певицей. И не обязан объяснять причин.

«Никто от меня не уходил»: Фадеев резко поставил Наргиз на место
Фадеев высказался о конфликте с Наргиз/http://globallookpress.com

Продюсер Максим Фадеев в эфире «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» высказался о конфликте с Наргиз Закировой. Напомним, что известная исполнительница в течение пяти лет сотрудничала с продюсером, который написал для нее ряд хитов. Не так давно между ними разгорелся конфликт. Исполнительница ушла в свободное плавание. Сейчас Наргиз запрещено петь песни, написанные Фадеевым.

Максим Фадеев. Фото
Фадеев рассказал о конфликте с Наргиз/globallookpress.com

Кстати, не так давно она была в студии у Довлатовой. Тогда певица сказала, что в течение пяти лет находилась «в тюрьме». Именно этими словами она охарактеризовала свое сотрудничество с Фадеевым.

При этом сам Максим Фадеев пояснил, что на самом деле никто от него не уходил. «Я расторг контракт с ней сам. Никто от меня не уходил. Контракт действовал еще два года. Я мог его не расторгать, но я принял решение прекратить сотрудничество», — заявил Максим Фадеев.

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"Вечернее шоу с Аллой Довлатовой"Алла ДовлатоваМаксим ФадеевНаргиз
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«Никто от меня не уходил»: Фадеев резко поставил Наргиз на место
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