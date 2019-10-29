Cтал известен секрет создания крестильной рубашки для детей Кейт и Меган

Костюмер королевы Елизаветы II, Анджела Келли, уже 17 лет работает на самую важную семью в Великобритании. На днях она выпустила мемуары под названием «Другая сторона монеты: Королева, ее костюмер и гардероб», в которых рассказала занимательную историю.

В 2008 году эксперты обследовали состояние одной из реликвий британского королевского семейства — знаменитой крестильной рубашки, и пришли к печальному выводу: наряд, в котором успешно окрестили 62-х королевских младенцев, больше нельзя использовать, он стал слишком ветхим!

Анджела тут же получила, наверное, самое важное задание в своей жизни — создать точную копию разрушающегося наряда. На пути она встретила серьезную проблему: найти ткань нужного оттенка было практически нереально. Но она нашла гениальный выход из сложившейся ситуации. Придать материалу нужный оттенок ей помог обычный чай! Как рассказывает в мемуарах Анджела, она была очень взволнована, ведь сама королева следила за процессом покраски. В итоге Елизавета II осталась довольна результатом.

В этом наряде крестили троих детей Кейт Миддлтон и принца Уильяма. А прошлым летом в творении Анджелы прошел через важный обряд и сын Меган Маркл и принца Гарри – Арчи.

Тем временем стало известно, что Меган Маркл нанесла серьезную обиду королеве. Реальное положение вещей по-прежнему остается неизвестным, но источники, близкие к королевскому дворцу, рассказывают, что на этот раз герцогине, кажется, по-настоящему удалось обидеть бабушку мужа.