Источник: Меган Маркл нанесла серьезную обиду королеве

Об отношениях Меган Маркл и королевы Елизаветы ходит множество слухов. Британские таблоиды постоянно то ссорят, то мирят двух представительниц венценосной семьи. Реальное положение вещей по-прежнему остается неизвестным, но источники, близкие к королевскому дворцу, рассказывают, что на этот раз герцогине, кажется, по-настоящему удалось обидеть бабушку мужа.

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Как сообщает Express со ссылкой на своего инсайдера, причиной недовольства королевы стал отказ Меган провести с ней время в шотландской резиденции Балморал. Этот замок ежегодно собирает под своей крышей в летний сезон всех членов королевской семьи, однако Меган отказывается посетить его уже второй раз.

Впервые супруга принца Гарри отказалась поехать в минувшем году, сославшись на неважное самочувствие во время беременности. В этом году причиной стал малыш Арчи, которому, по ее словам, была бы не полезна столь долгая поездка и смена обстановки.

«Странным образом возраст Арчи не стал препятствием для поездки на Ибицу в день рождения Меган или во Францию ради свидания с Элтоном Джоном», — приводит издание слова источника.

Он подчеркнул, что если молодой семье хотелось защиты и уединения, то нет на земле более защищенного места, чем шотландский замок королевы.

«Скорее всего, Меган отпугнули традиционные развлечения — охота, рыбалка, стрельба. Королева была очень обижена отказом и крайне разочарована ее поведением», — заключил источник.