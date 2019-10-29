В Сеть попал снимок заметно постаревшей Алисы Фрейндлих

Кадр опубликовала в соцсети ее внучка. Легендарной актрисе сейчас уже 84 года.

Внучка актрисы Алисы Фрейндлих Анна Тарасова в Instagram опубликовала кадр, на котором можно увидеть ее легендарную бабушку. Дело в том, что Тарасова четыре месяца назад стала мамой. По этому случаю на днях состоялось крещение ребенка. На мероприятии присутствовала и 84-летняя актриса Алиса Фрейндлих.

«По случаю нашего маленького дня рождения, четыре месяца. Любимые прабабушки», — подписала снимок Анна Тарасова.

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Многие поклонники обратили внимание, что Алиса Фрейндлих очень сильно постарела за последнее время. Хотя удивляться этому в общем-то не стоит. Все-таки солидный возраст дает о себе знать. На фотографии она очень внимательно приглядывается к своей совсем еще крохотной правнучке. Кстати, в декабре нынешнего года легендарной актрисе, которая за свою карьеру сыграла в огромном количестве известных картин, исполнится уже 85 лет.

Что касается ее внучки Анны Тарасовой, то два года назад она сыграла свадьбу с актером Алексеем Мышинским. Дочка стала первым ребенком, появившимся в звездной семье.