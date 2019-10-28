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Башкирская википедия и книга из рыбьей кожи: в Москве наградили «хранителей языков»

Среди участников торжественной церемонии премии премии "Ключевое слово" были ученые, журналисты, лингвисты и даже Никас Сафронов.

Башкирская википедия и книга из рыбьей кожи: в Москве наградили «хранителей языков»
Торжественная церемония прошла в Москве. Фото: Марина Суслова

В Торгово-промышленной палате в Москве 28 октября состоялась торжественная церемония награждения лауреатов III Всероссийской премии «Ключевое слово». В рамках мероприятия отметили общественных деятелей и ученых, которые посвятили жизнь сохранению национальных языков народов России. 

Никас Сафронов
Никас Сафронов. Фото: Борис Кудрявов/ЭГ

«Вопросы языковой политики, развития русского языка и языков народов России имеют чрезвычайно важное значение, так как тесно связаны с гармонизацией межнациональных и межрелигиозных отношений. А по уровню государственной поддержки языков наша страна занимает одну из лидирующих позиций в мире», — рассказал руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов.

В число жюри вошли ученые, журналисты, общественные деятели, например, проректор по учебно-воспитательной работе Государственного института русского языка им А.С. Пушкина Елена Колтакова, Председатель Российского комитета ЮНЕСКО «Информация для всех» Евгений Кузьмин. В выборе лучших принял участие и известный художник Никас Сафронов. 

Церемония награждения победителей в Торгово-общественной палате
Церемония награждения победителей в Торгово-общественной палате. Фото: Марина Суслова

Всего на конкурс было прислано 713 работ. Выиграли «Онлайн-школа татарского языка Ана Теле», уйльтинская национальная книга легенд «Манга-Мэргэ», отделанная рыбьей кожей, «Вики-бабушки» — википедия на башкирском языке и другие проекты. 

Победителем в номинации «Социально ответственный бизнес» было выбрано ПАО «Горно-металлургическая компания «Норильский никель». Предприятие активно взаимодействует с коренными народами Крайнего Севера. 

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Башкирская википедия и книга из рыбьей кожи: в Москве наградили «хранителей языков»
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