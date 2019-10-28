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Подольская удалила родинку на ноге, которая мешала ей жить

По словам певицы, некоторые родинки бывают очень опасными.

Подольская удалила родинку на ноге, которая мешала ей жить
Подольская удалила опасную родинку/http://globallookpress.com

Певица Наталья Подольская в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ рассказала, как удалила родинку на ноге, которая доставляла ей дискомфорт.

Наталья Подольская с мужем. Фото
Подольская удалила родинку/http://globallookpress.com

«Родинки бывают такие, которые кровоточат. И их нужно удалять. У меня была родинка на ноге, которая мешала мне жить. Она все время кровоточила. Мне пришлось ее удалить. Я бы никогда в жизни ее не удалила, но она меня сама попросила. Я боялась. Не помню, обсуждали ли мы Вовой, но такой факт был», — сказала исполнительница.

По словам Подольской, некоторые родинки трогать нельзя, а другие, наоборот, необходимо убрать. «Меланома — одна из таких вещей, которые можно диагностировать. Это можно проверить. Родинки бывают очень опасными», — заметила супруга Владимира Преснякова-младшего.

А вот другая актриса Виктория Толстоганова сказала, что не собирается удалять родинку. При этом она даже не проверяет, опасная она или нет. Звезда утверждает, что знает все о своем здоровье и в данном вопросе в советах не нуждается. Не собирается удалять родинки и юрист и общественница Екатерина Гордон. Она сказала, что родинки даны ей природой.

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Тэги:

Виктория ТолстогановаЕкатерина ГордонНаталья ПодольскаяПрограмма "Ты не поверишь!"
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Подольская удалила родинку на ноге, которая мешала ей жить
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