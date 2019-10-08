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Заботливая Подольская спасла Преснякова от алкогольной зависимости

Как сказал музыкант, его супруга посвятила всю себя, чтобы избавить его от вредной привычки.

Заботливая Подольская спасла Преснякова от алкогольной зависимости
Подольская спасла мужа от алкогольной зависимости/globallookpress.com

Музыкант Владимир Пресняков-младший в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» заявил, что у него были несколько лет назад серьезные проблемы с алкоголем. При этом спасла его в тот непростой жизненный момент любимая супруга, певица Наталья Подольская, окружившая его заботой и повышенным вниманием.

Наталья Подольская и Владимир Пресняков. Фото
Подольская спасла Преснякова, когда он сильно пил/globallookpress.com

«Она посвятила всю себя мне. Сегодня на самом деле такое редко, где встретишь. У нас в семье вообще идет забота друг о друге на протяжении 24 часов. Именно поэтому мы вместе. Я вообще всем желаю найти вторую половинку. Потому что без женщины рядом у мужчины нет счастья», — заявил известный музыкант.

Со своей стороны, Наталья Подольская отметила, что очень важно в трудные моменты окружать вторую половинку теплом и уютом.

«Вова вот недавно ходил к врачу на плановый осмотр. Я его сопровождала. Внимание важно даже в таких, казалось бы, мелочных ситуациях», — отметила певица.

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Заботливая Подольская спасла Преснякова от алкогольной зависимости
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