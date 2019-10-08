Заботливая Подольская спасла Преснякова от алкогольной зависимости

Как сказал музыкант, его супруга посвятила всю себя, чтобы избавить его от вредной привычки.

Музыкант Владимир Пресняков-младший в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» заявил, что у него были несколько лет назад серьезные проблемы с алкоголем. При этом спасла его в тот непростой жизненный момент любимая супруга, певица Наталья Подольская, окружившая его заботой и повышенным вниманием.

«Она посвятила всю себя мне. Сегодня на самом деле такое редко, где встретишь. У нас в семье вообще идет забота друг о друге на протяжении 24 часов. Именно поэтому мы вместе. Я вообще всем желаю найти вторую половинку. Потому что без женщины рядом у мужчины нет счастья», — заявил известный музыкант.

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Со своей стороны, Наталья Подольская отметила, что очень важно в трудные моменты окружать вторую половинку теплом и уютом.

«Вова вот недавно ходил к врачу на плановый осмотр. Я его сопровождала. Внимание важно даже в таких, казалось бы, мелочных ситуациях», — отметила певица.